Ollongren wil dat woningcorporaties meer persoonsgegevens kunnen verwerken

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat woningcorporaties meer persoonsgegevens van huurders kunnen verwerken, onder andere over de gezondheid en strafrechtelijke gegevens, en is bezig met een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken. Op dit moment mogen woningcorporaties voor het uitvoeren van hun taken al persoonsgegevens verwerken, zoals naam, adres en woonplaats.

Volgens Ollongren moeten woningcorporaties in bepaalde gevallen meer persoonsgegevens kunnen verwerken dan alleen de gewone persoonsgegevens en moet hiervoor een expliciete grondslag bestaan. Daarom wil ze de Woningwet aanpassen. Daardoor kunnen woningcorporaties in bepaalde situaties straks ook gegevens over iemands gezondheid verwerken, maar ook strafrechtelijke gegevens.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het toewijzen van woningen aan mensen met een medische indicatie of het huisvesten van mensen op grond van een medische urgentieverklaring. Daarnaast moet het verwerken van meer persoonsgegevens worden gebruikt voor het voorkomen en oplossen van woonoverlast als gevolg van conflicten tussen huurders en het voorkomen en oplossen van woonoverlast als gevolg van verwaarlozing van de woning of woonomgeving door een huurder.

"De maatschappelijke taak die woningcorporaties vervullen is onmisbaar. Medewerkers moeten in specifieke gevallen over informatie kunnen beschikken waarmee ze binnen de taken van de woningcorporatie een huurder zorgvuldig en goed verder kunnen helpen, waar nodig samen met andere organisaties, zoals zorginstellingen of gemeenten. Met de expliciete wettelijke grondslag regelen we dit", aldus Ollongren, die van plan is om de Autoriteit Persoonsgegevens advies te vragen over het wetsvoorstel.