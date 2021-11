Privacyorganisatie dient klacht in tegen Grindr over recht op inzage data

De privacyorganisatie van de bekende privacyactivist Max Schrems heeft een klacht tegen datingapp Grindr ingediend over het recht op inzage van persoonsgegevens. Artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt dat een persoon aan organisaties kan vragen of er persoonsgegevens van hem worden verwerkt, om welke gegevens het gaat, waarom en op welke manier de verwerking plaatsvindt.

Wie een inzageverzoek bij Grindr doet moet een papier vasthouden met daarop zijn e-mailadres, alsmede zijn paspoort en vervolgens een selfie nemen. "Dit is niet alleen absurd, maar een schending van de AVG", aldus privacyorganisatie noyb. Volgens de organisatie moeten bedrijven het uitoefenen van fundamentele rechten faciliteren en is dat bij Grindr niet het geval.

"Met alleen je e-mailadres en wachtwoord kun je de meest intieme afbeeldingen op Grindr zien en delen. Alleen wanneer je je AVG-rechten wilt uitoefenen moet je je blootgeven en een overheids-ID tonen", zegt Schrems. "Het is belachelijk om 'Hunk 69' met een overheids-ID te authenticeren, wanneer Grindr is ontworpen om niet de echte naam van zijn gebruikers te kennen. In werkelijkheid verplichten ze gebruikers 'uit de kast te komen' om hun rechten uit te oefenen."