Malafide advertenties besmetten ongepatchte IE-gebruikers met ransomware

Criminelen achter de Magniber-ransomware maken gebruik van malafide advertenties om ongepatchte gebruikers van Internet Explorer met ransomware te infecteren. De advertenties maken misbruik van twee kwetsbaarheden in Microsofts browser (CVE-2021-40444 en CVE-2021-26411) waarvoor op 9 maart en 14 september van dit jaar beveiligingsupdates verschenen.

Alleen het te zien krijgen van de malafide advertenties met een kwetsbare IE-versie is voldoende om besmet te worden. Er is geen interactie van gebruikers vereist. In eerste instantie richtte de Magniber-ransomware zich op Zuid-Korea, maar nu zijn ook gebruikers in andere Aziatische landen het doelwit, meldt securitybedrijf Tencent Security. Volgens onderzoekers van het bedrijf zorgt het gebruik van advertenties ervoor dat zowel thuisgebruikers, overheden als bedrijven getroffen kunnen worden.

Eenmaal actief versleutelt Magniber allerlei bestanden op het systeem en vraagt gebruikers losgeld voor de decryptiesleutel. Het bedrag ligt tussen de 1100 en 2200 dollar en wordt na vijf dagen verdubbeld.