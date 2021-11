Bedrijf krijgt 925.000 euro boete voor verzamelen mac-adressen en imsi-nummers

De Cypriotische privacytoezichthouder heeft surveillancebedrijf WiSpear Systems een AVG-boete van 925.000 euro opgelegd wegens het verzamelen van mac-adressen en imsi-nummers van personen zonder hun toestemming. Het bedrijf kwam in 2018 al in het nieuws wegens de ontwikkeling van een speciale "surveillancetruck" waarmee smartphones binnen een straal van vijfhonderd meter zouden zijn te compromitteren en er toegang tot communicatie van bijvoorbeeld chatapps kan worden verkregen.

In 2019 werd er door de Cypriotische autoriteiten een onderzoek naar de ceo van WiSpear gestart nadat de surveillancetruck in een video van zakenblad Forbes was verschenen. De directeur had zijn vorige bedrijf, Circles, in 2014 verkocht waarna het fuseerde met spywareleverancier NSO Group. De truck stond maanden in de buurt van het vliegveld van Larnaca en zou daar allerlei gegevens hebben verzameld.

Volgens de Cypriotische privacytoezichthouder heeft WiSpear Systems als onderdeel van presentaties en tests over langere tijd zonder toestemming van betrokkenen hun mac-adressen en imsi-nummers verzameld. Zowel mac-adressen als imsi-nummers zijn unieke nummers, aldus de toezichthouder. Imsi-nummers zijn opgeslagen op de simkaart van de telefoon en worden door het toestel naar het netwerk van de provider gestuurd.

"Deze data, gecombineerd met de geografische locatie van een toestel op verschillende tijden kan tot de identificatie van de gebruiker van het toestel leiden", laat de toezichthouder weten, die stelt dat WiSpear artikel 5.1 van de AVG heeft overtreden. Daarin staat dat de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant moet zijn.