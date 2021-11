EFF blij met aanpassing van Apple aan systeem dat iMessage-berichten scant

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is blij met een aanpassing die Apple heeft doorgevoerd aan een systeem dat straks berichten van minderjarige iMessage-gebruikers gaat controleren. De scanoptie, genaamd Communication Safety, moet zelf door ouders worden ingeschakeld en controleert alleen berichten van gebruikers die als kind zijn aangemerkt.

Een algoritme zal de foto's van deze gebruikers controleren. Wanneer het algoritme bepaalt dat het om naaktafbeeldingen gaat krijgt de gebruiker een keuze om de foto niet te versturen of te ontvangen. In eerste instantie was Apple van plan om de ouders te waarschuwen wanneer de minderjarige gebruiker de afbeelding accepteerde of verstuurde. Het techbedrijf heeft nu besloten om hier vanaf te zien.

Volgens de EFF is dit goed nieuws. "We zijn blij dat Apple heeft geluisterd naar kinderveiligheids- en privacyvoorstanders over het respecteren van de rechten van jongeren", zegt Erica Portnoy van de EFF. Ze merkt op dat als Apple de oorspronkelijke scanoptie aan iMessage had toegevoegd dit de end-to-end encryptie van de chatapp had gebroken. De aangepaste scanoptie is aan een bètaversie van iOS 15.2 toegevoegd.

De EFF vindt dat Apple nu ook de volgende stap moet nemen door het tweede aangekondigde scansysteem, dat foto's die gebruikers naar iCloud willen uploaden op hun toestel controleert, niet uitrolt. "Apple moet de grens trekken bij het binnendringen van privécontent van mensen voor de doelen van opsporingsdiensten", gaat Portnoy verder. Ze sluit af door te stellen dat Apple moet opletten voor de echte gevolgen die een dergelijk systeem kan hebben en het de juiste keuze moet maken om onze privacy te beschermen.