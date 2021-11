Chatapp Briar nu offline te delen en ondersteunt berichten via usb-sticks

Er is een nieuwe versie van de versleutelde chatapp Briar verschenen die verschillende nieuwe features bevat, waaronder het offline delen van de app en het uitwisselen van versleutelde berichten via usb-sticks. Briar is een chat-app voor Android die berichten end-to-end versleutelt en de privacy van gebruikers beschermt door alle communicatie via het Tor-netwerk te laten lopen.

De chat-app vereist geen servers om te werken en laat gebruikers direct via een peer-to-peer-netwerk verbinding met elkaar maken. Dit moet het resistent tegen censuur maken en laat het zelfs zonder internettoegang werken, aldus de ontwikkelaars. Doordat er geen centrale server is vereist kan de chat-app ook via bluetooth of wifi werken. Voorheen was Briar alleen te downloaden via F-Droid en de Google Play Store.

Nu is het mogelijk om de app ook offline te delen met mensen die hem nog niet hebben. Wanneer de deeloptie vanuit de app wordt geselecteerd maakt die een lokale hotspot aan en biedt een website waar anderen de Briar-app zonder internetverbinding kunnen downloaden. Dit is volgens de ontwikkelaars handig in het geval van overheidscensuur waar het internet wordt uitgeschakeld of natuurrampen. Een telefoon met Briar kan de app zo onder een groot aantal mensen verspreiden.

Een andere nieuwe feature van Briar 1.4 is de opslag van versleutelde berichten op usb-sticks en sd-geheugenkaarten. Deze opgeslagen versleutelde berichten kunnen vervolgens fysiek naar de ontvanger worden gebracht. Die sluit de usb-stick aan en importeert de berichten, waarna ze automatisch door de app worden ontsleuteld. Verder is er een optie toegevoegd om een bluetooth-verbinding tussen twee apparaten voor de eerste keer te maken.