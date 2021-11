Vaccinatiestatus Brusselaars eenvoudig voor burgers en werkgevers in te zien

De vaccinatiestatus van mensen in Brussel is via een online inschrijvingsplatform voor vaccinaties eenvoudig voor burgers en werkgevers in te zien. Privacyorganisatie Charta21 spreekt van een flagrante privacyschending en noemt het een datalek van medische gegevens, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

Het Bruvax-platform werd afgelopen maart gelanceerd. Alleen met een rijksregisternummer en postcode is het mogelijk om een afspraak te maken. De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) wil op deze manier de procedure voor een vaccinatieafspraak vereenvoudigen, maar het maakt het ook mogelijk voor derden, zoals werkgevers, banken en verzekeraars, om de vaccinatiestatus van inwoners te achterhalen. Alleen niet-gevaccineerden kunnen namelijk via de website een afspraak maken.

"Veel organisaties hebben het rijksregisternummer van hun klanten of werknemers", zegt Hubert Petre van Carta21. "Het gaat om werkgevers, bankiers, verzekeraars en gemeentepersoneel. Met het rijksregisternummer bij de hand is het ongelofelijk simpel om te zien of iemand gevaccineerd is of niet. Een flagrante schending van de privacy en een datalek van medische gegevens." Ook burgers kunnen op deze manier kijken of iemand gevaccineerd is of niet.

De privacyorganisatie heeft de GGC gevraagd om een einde aan 'het datalek' te maken. De Tijd vroeg de Gemeenschapscommissie om opheldering, maar die kon vanwege verlof wegens Koningsdag nog niet te reageren.