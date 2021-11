Mozilla lanceert betaalde versie Firefox Relay met meer e-mailaliassen

Mozilla heeft een betaalde versie van Firefox Relay gelanceerd die gebruikers meer e-mailaliassen biedt dan de gratis versie. Via Firefox Relay kunnen gebruikers een e-mailalias genereren om zich bijvoorbeeld op websites te registreren. Dit moet voorkomen dat e-mailadressen van gebruikers in handen van spammers, trackers en dubieuze websites komen.

Gebruikers maken via Firefox Relay een alias aan. E-mails worden via de aangemaakte alias naar het echte e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd. De gratis versie van Firefox Relay biedt gebruikers vijf aliassen. Die kunnen zowel via de webinterface als een extensie worden aangemaakt. Per alias kan worden ingesteld of e-mails naar het echte e-mailadres van de gebruiker moeten worden doorgestuurd of dat Mozilla ze moet blokkeren.

De betaalde versie van Firefox Relay, die 0,99 dollar per maand kost, biedt een onbeperkt aantal aliassen. Daarnaast biedt het gebruikers een eigen subdomein onder mozmail.com om aliassen te creëren. Ook is het mogelijk om doorgestuurde e-mails te beantwoorden. Zowel de betaalde als gratis versie hanteren een limiet van 150kb voor e-mailbijlagen.

Mozilla laat weten dat het de inhoud van e-mails niet leest of bewaart en alle berichten, nadat ze zijn afgeleverd bij de gebruiker, worden verwijderd. Firefox Relay is alleen toegankelijk voor gebruikers die over een Firefox Account beschikken. De dienst is nu ook in het Nederlands beschikbaar.