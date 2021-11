NVB: schade door phishing en bankhelpdeskfraude zorgwekkend hoog

De schade door phishing en bankhelpdeskfraude bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 22,6 miljoen euro en is daarmee naar een zorgwekkend hoog niveau opgelopen, zo laat de de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag weten. In heel 2020 bedroeg de totale schade door phishing en bankhelpdeskfraude 39,5 miljoen euro. Als de trend van de eerste helft van dit jaar doorzet zal het schadebedrag dit jaar hoger uitkomen.

Bij phishing werd de schade voor 98 procent van het schadebedrag vergoed door de banken. Slachtoffers van bankhelpdeskfraude kregen in 92 procent van de gevallen de schade vergoed. In het geval van bankhelpdeskfraude hanteren banken toetsingscriteria om te bepalen of er tot vergoeding wordt overgegaan.

"De toename van digitale criminaliteit vormt een breed maatschappelijk probleem", aldus de NVB. Die wil vaart maken om samen met de overheid en andere betrokken partijen te komen tot een integrale aanpak om digitale fraude te bestrijden. "Verder uitstel betekent meer schade voor slachtoffers en grotere winsten voor criminelen."