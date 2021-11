'Rotterdam schond AVG met camerawagens voor handhaving coronaregels'

De gemeente Rotterdam heeft de AVG overtreden door mobiele camerawagens in te zetten waarmee werd gekeken of mensen de coronamaatregelen wel naleefden. Dat meldt NRC op basis van een niet openbaar rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de krant wil burgemeester Ahmed Aboutaleb publicatie van het rapport tegenhouden.

Vorig jaar april kondigde Rotterdam aan dat het camerawagens ging inzetten om de coronaregel te handhaven. De auto’s zonden live beelden naar een centraal punt, waar deze werden bekeken door camera-operators en een centralist. Deze medewerkers konden wanneer dit nodig was direct schakelen met handhavers of politie. De auto's waren oorspronkelijk bedoeld om tijdens het Eurovisiesongfestival rond te rijden. Vanwege het coronavirus werden ze al in april ingezet.

De inzet van de camerawagens zorgde voor veel vragen van de gemeenteraad. Vorig jaar bleek al dat de gemeente verschillende zaken had nagelaten die voor de inzet van de auto's vereist waren, zoals het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Met een DPIA worden de risico's in kaart gebracht en maatregelen om die te verhelpen. De Autoriteit Persoonsgegevens had vorig jaar ook al aangegeven dat de camerawagens niet op de gebruikte manier kon worden ingezet. Daarop werden de camerawagens door de gemeente van de straat gehaald.

Vervolgens besloot de gemeente de camerawagens na enige aanpassingen weer in te zetten, zonder de Autoriteit Persoonsgegevens en de gemeenteraad in te lichten. "De MCA’s zijn, na bestickering, conform dit inzetkader vanaf 26 april weer gaan rijden. Op dat moment was er nog sprake van de aanname dat geen DPIA nodig was, aangezien inzet van de MCA op een soortgelijke wijze plaatsvindt als de mobiele camera’s van de gemeente op grond van de Politiewet. Daarom is de AP niet meegenomen in de gang van zaken", aldus wethouder van Wijbenga-van Nieuwenhuizen en burgemeester Aboutaleb (pdf).

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat de gemeente Rotterdam bij de inzet van de camerawagens de AVG heeft overtreden. De verplichte DPIA was niet uitgevoerd, werden beelden te lang bewaard (zeven dagen) en was het filmen van burgers volgens de AP helemaal niet nodig. Handhavers in de auto's hadden hun bevindingen ook via de portofoon kunnen doorgeven. Verder hadden de camerawagens op basis van de Politiewet alleen voor een korte crisis kunnen worden ingezet en niet voor maandenlange handhaving.

Verder had de gemeente burgers extra moeten informeren over het cameratoezicht via de auto's. De Autoriteit Persoonsgegevens kan de gemeente voor het overtreden van de AVG een boete opleggen. Of dat ook zal gebeuren is nog onbekend. De toezichthouder wil volgens NRC het onderzoeksrapport al openbaar maken, maar dat is niet gebeurd. Een politiewoordvoerder laat aan de krant weten dat de Rotterdamse driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie niet wilde instemmen met de publicatie. Aboutaleb ontkent dat hij de publicatie wil tegenhouden.