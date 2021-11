DuckDuckGo test privacyfeature die trackers in Android-apps blokkeert

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo test een nieuwe feature in de eigen Android-app waarmee third-party trackers van onder andere Facebook en Google in andere apps zijn te blokkeren. Volgens DuckDuckGo zijn apps vaak voorzien van trackers die persoonlijke data naar tientallen derde partijen sturen, waardoor gebruikers zijn te volgen en er een nog gedetailleerder digitaal profiel van hen kan worden gemaakt.

"Met die profielen kunnen trackingnetwerken manipuleren wat je online ziet, je advertenties laten zien gebaseerd op je gedrag en zelfs je data aan andere bedrijven verkopen, zoals datahandelaren, adverteerders en overheden", aldus DuckDuckGo. De zoekmachine testte meerdere populaire gratis Android-apps. Daarvan bevatte 96 procent third-party trackers. Van deze groep stuurde 87 procent data naar Google en 68 procent naar Facebook.

Met App Tracking Protection voor Android wil DuckDuckGo deze trackers blokkeren. Zodra de DuckDuckGo-app ziet dat een Android-app data naar een derde partij stuurt wordt het request geblokkeerd. De feature draait in de achtergrond en blokkeert automatisch gedetecteerde trackers. Hiervoor maakt de app gebruik van een lokale "vpn-verbinding", zo laat de zoekmachine weten. Via de DuckDuckGo-app is verder informatie over geblokkeerde trackers te zien.

Op dit moment vindt er een beperkte bètatest van App Tracking Protection plaats, waarbij gebruikers zich via een wachtlijst kunnen aanmelden. Wanneer de feature voor alle gebruikers beschikbaar wordt is nog onbekend.