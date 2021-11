Instagram en Messenger pas in 2023 voorzien van standaard end-to-end encryptie

Techbedrijf Meta zal Facebook en Instagram Messenger pas in 2023 van standaard end-to-end encryptie voorzien. Dat laat Antigone Davis, hoofd veiligheid bij Meta, in een artikel voor de Sunday Telegraph weten. In eerste instantie had het moederbedrijf van Facebook 2022 genoemd als mogelijke datum voor het standaard end-to-end versleutelen van chatberichten.

Sinds augustus is de optie voor end-to-end versleutelde gesprekken al in Facebook Messenger aanwezig, maar moeten gebruikers dit zelf inschakelen. Ook gebruikers van Instagram hebben de optie om hun berichten op deze manier te beveiligen. In 2019 hadden de Amerikaanse, Australische en Britse autoriteiten Facebook in een open brief gevraagd om geen end-to-end encryptie voor de verschillende berichtendiensten uit te rollen. Ook kinderorganisaties eisten dat deze beveiligingsmaatregel niet werd uitgerold.

"Zelfs met miljarden mensen die al profiteren van end-to-end encryptie is er meer dan genoeg data voor politie beschikbaar om criminelen te onderzoeken en vervolgen, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen en locatiegegevens", zegt Davis. Ze wijst ook naar recent onderzoek van Europol dat van de ondervraagde politiediensten 85 procent liet weten dat dergelijke data het belangrijkste was voor onderzoeken.

"Als we end-to-end encryptie uitrollen zullen we een combinatie van niet-versleutelde data van onze apps, accountgegevens en meldingen van gebruikers gebruiken om hen op een privacyvriendelijke manier te beschermen en tegelijkertijd inspanningen voor de openbare veiligheid te ondersteunen", stelt Davis. Ze voegt toe dat Meta op deze manier al belangrijke informatie van WhatsApp aan kinderbeschermingsautoriteiten kan doorspelen.