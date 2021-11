Consumentenbond: sociale media ongeschikt voor kinderen

Sociale media zijn ongeschikt voor kinderen, zo stelt de Consumentenbond op basis van onderzoek naar acht social media-apps. Volgens de bond houden de platforms te weinig rekening met de kwetsbaarheid van kinderen, schenden de privacy en hebben te weinig kindvriendelijke instellingen.

Uit het onderzoek blijkt dat Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok profielen van jonge gebruikers maken én content en advertenties afstemmen op persoonlijke kenmerken. "Snapchat en TikTok gaan daarin het verst. Die baseren hun advertenties ook op het gedrag van kinderen in de app en op hun locatie", stelt de Consumentenbond. Verder is het lastig voor gebruikers om hun gegevens te verwijderen door hun account op te zeggen.

Tevens is de privacyverklaring van de apps meestal onbegrijpelijk voor de doelgroep, waardoor kinderen niet begrijpen wat er met hun gegevens gebeurt. Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, zijn de platforms in de huidige vorm geen veilige omgeving voor kinderen. "Dat moet veranderen. En dat kunnen we niet overlaten aan techbedrijven, want die laten keer op keer zien het niet te kunnen."

Voor het onderzoek werd gekeken naar de apps van Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, TikTok, WhatsApp en YouTube. Signal werd als achtste app ter referentie toegevoegd, omdat het volgens de Consumentenbond een privacyvriendelijke keuze is.