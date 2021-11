De Jonge: intrekken qr-code bij positieve test technisch nu niet mogelijk

Het is op dit moment technisch niet mogelijk om de qr-code in te trekken van mensen die positief op corona zijn getest, waardoor ze hun coronabewijs kunnen blijven gebruiken om toegang tot locaties te krijgen. Dat laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid weten op vragen van de VVD.

VVD-Kamerlid De Vries wilde van de minister weten of hij bereid is qr-codes van positief geteste personen in te trekken. "Op dit moment is het (tijdelijk) op afstand intrekken of ongeldig maken van deze coronatoegangsbewijzen (CTB's) technisch niet mogelijk zonder afbreuk te doen aan de hoge eisen van gegevensbescherming die ik heb gesteld aan de ontwikkeling van het Nederlandse CTB (zowel digitaal in de CoronaCheck-app als ook geprint op papier)", antwoordt De Jonge.

Ontwerpkeuzes

Volgens de minister is er een afweging gemaakt in de balans tussen de bescherming van persoonsgegevens en het tegengaan van misbruik. Door deze ontwerpkeuzes bevat het coronabewijs te weinig informatie om de qr-code in te trekken, aldus De Jonge. Onlangs werd er een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering werd verzocht om de techniek van de CoronaCheck-app aan te passen zodat mensen die zijn gevaccineerd en toch corona krijgen geen groen vinkje krijgen in hun CoronaCheck-app in de periode dat zij in isolatie moeten.

De minister zegt dat hij binnenkort met een reactie hierop zal komen, maar dat er rekening met bepaalde zaken gehouden moet worden. Zo is het niet zonder meer mogelijk om papieren bewijzen op afstand in te trekken. Ze kunnen namelijk niet worden vernietigd of ingenomen. Een mogelijke oplossing is het controleren van de geldigheid van eerder afgegeven papieren coronabewijzen.

Daarvoor zou een publiek beschikbare zwarte lijst van positief geteste mensen nodig zijn die kan worden gekoppeld aan papieren bewijzen. De huidige papieren bewijzen zijn daarvoor niet geschikt, merkt De Jonge op. "De al meer dan 600.000 per post uitgegeven papieren bewijzen en alle daarnaast door mensen zelf afgedrukte bewijzen zouden allemaal moeten worden ingetrokken (en opnieuw aangevraagd)", voegt de bewindsman toe.

Papieren coronabewijzen zouden zo moeten worden gemaakt dat ze direct aan individuele personen zijn te koppelen om de relatie te leggen tussen een positief persoon en een specifiek bewijs. Een dergelijke lijst zou weer het risico met zich meebrengen dat iedereen met een scanner-app kan vaststellen dat mensen positief zijn getest of zijn geweest. Daarbij bestaat volgens de minister het risico dat een dergelijke lijst wordt gelekt.

Bewijzen in de app zouden wellicht wel technisch kunnen worden ingetrokken. Zo zouden mensen kunnen worden verplicht om (bijvoorbeeld elke dag) met DigiD in te loggen bij de GGD om te checken dat ze niet recent positief zijn getest en dat alleen als mensen dat doen hun qr-code geldig blijft. "Ook dit brengt allerlei risico’s met zich mee. Het leidt tot hoge kosten (voor onder meer dagelijks gebruik van DigiD), overbelasting van systemen omdat dit aantal inlogpogingen niet ondersteund kan worden en sluit heel veel mensen uit (zoals de groep mensen die niet beschikt over DigiD of een Burgerservicenummer)", legt De Jonge uit.

Aanpassen CoronaCheck-app

Om te kijken of digitale qr-codes toch zijn in te trekken heeft de minister de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 om advies gevraagd. De commissie moet nu kijken hoe de CoronaCheck-app kan worden aangepast zonder afbreuk te doen aan de eisen van gegevensbescherming en privacy die bij de ontwikkeling aan de app zijn gesteld.

VVD-Kamerlid De Vries wilde weten hoe het kan dat het wel mogelijk is om qr-codes te blokkeren waarmee wordt gefraudeerd, maar dit niet kan met qr-codes van positief geteste mensen. Daarop laat de minister weten dat bij fraude qr-codes worden gedeeld en die zodoende bekend zijn. Vervolgens zijn deze bekende qr-codes in de scanner-app te blokkeren. Positief geteste mensen delen hun qr-codes niet, waardoor die niet op dezelfde manier zijn te blokkeren.

De Jonge wijst dan ook vooral op de verantwoordelijkheid van mensen om bij een eventuele besmetting rekening te houden met anderen en zich aan de op dat moment geldende richtlijnen en basisregels te houden. "Bij een positieve testuitslag (gevaccineerd of ongevaccineerd) ga je thuis in isolatie en gebruik je de qr-code niet voor toegang. Als iedereen zich aan deze afspraak houdt, zie ik geen reden om de qr-code in te trekken."