Australische regering wil dat social media anonieme trollen gaat identificeren

De Australische regering presenteert de komende weken een wetsvoorstel dat socialmediabedrijven verplicht om anonieme online trollen te identificeren. Door het wetsvoorstel zullen socialmediabedrijven als uitgevers worden gezien en kunnen zo aansprakelijk worden gehouden voor smadelijke en beledigende opmerkingen die op hun platformen verschijnen.

"Ze kunnen deze aansprakelijkheid ontlopen als ze informatie verstrekken waarmee een slachtoffer de trol kan identificeren en een procedure wegens smaad kan starten", aldus de Australische regering. Slachtoffers hebben straks twee mogelijkheden om online trollen aan te pakken. Zo worden socialmediaplatforms verplicht om een klachtensysteem aan te bieden om lasterlijke opmerkingen te verwijderen en trollen, met hun toestemming, te identificeren.

Daarnaast kan een Australische federale rechter een bevel afgeven waardoor socialmediabedrijven worden verplicht om identificerende gegevens van trollen, zonder hun toestemming, met hun slachtoffers te delen. Vervolgens kunnen slachtoffers een procedure tegen de trol starten. Volgens de Australische premier Scott Morrison moeten regels die in de echte wereld bestaan ook online gelden. "We kunnen niet toestaan dat socialmediaplatforms anonieme trollen afschermen om reputaties en levens te vernietigen."

Morrisson geeft in het persbericht waarin het wetsvoorstel wordt aangekondigd een waarschuwing aan anonieme trollen. "Je zult worden genoemd en verantwoordelijk gehouden voor wat je zegt. Bigtechbedrijven wees gewaarschuwd, verwijder het schild van anonimiteit of word verantwoordelijk gehouden voor wat je publiceert. In een vrije samenleving met vrijheid van meningsuiting kun je geen lafaard zijn en mensen aanvallen en niet verwachten aansprakelijk te worden gehouden."