OM denkt dat aanbieder malafide webshops ruim 120.000 euro verdiende

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 28-jarige man van het oplichten van ruim tweehonderd mensen door middel van malafide webshops. Daarmee zou de verdachte ruim 120.000 euro hebben verdiend. Via de in totaal twaalf webwinkels werden jassen, tassen en schoenen van topmerken aangeboden met kortingen van 70 procent. Slachtoffers kregen na betaling echter niets geleverd.

De verdachte, die meerdere keren in het televisieprogramma Opgelicht met zijn handelen werd geconfronteerd, kon vorig jaar juni worden aangehouden. Het is nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt. De rechter bepaalde vandaag dat er meer getuigen gehoord moeten worden. Volgens het OM kan dergelijke oplichting het vertrouwen in het online handelsverkeer ondermijnen en is het daarom van belang om dit soort zaken spoedig voor de rechter te brengen.

Wie online iets koopt wordt aangeraden om gegevens van de verkoper te controleren. Dit kan via de website van de politie. Zo kan er worden gezocht op rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer en url van de webwinkel.