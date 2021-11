Rechtspraak gebruikt voortaan ook Microsoft Teams voor online zittingen

Vanaf aanstaande woensdag 1 december maakt de Rechtspraak ook gebruik van Microsoft Teams voor online zittingen. Het is de bedoeling dat Teams uiteindelijk Skype voor online zittingen zal vervangen. Volgens de Rechtspraak is Teams gebruiksvriendelijk en biedt het veel mogelijkheden om de online zitting goed te laten verlopen. "De keuze voor Teams komt vooral door de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Zo zijn meer deelnemers aan een online zitting tegelijk in beeld."

Andere voordelen van Teams die worden genoemd is dat gebruikers vooraf niets hoeven te downloaden en geen Teams-account nodig hebben. Daarnaast kennen veel mensen Teams al vanuit hun werk of privésituatie. Vanwege de coronacrisis werd begin vorig jaar al besloten om systemen voor telefonische (beeld)verbinding uit te breiden met Skype voor Bedrijven. Deze oplossing zal op termijn volledig door Teams worden vervangen. In de uitnodiging voor een online zitting staat vermeld via welk systeem de zitting plaatsvindt.