FBI-document toont welke data het bij WhatsApp, Signal en Telegram kan opvragen

Versleutelde chatdiensten kunnen de FBI allerlei data over hun gebruikers verstrekken, zo blijkt uit een document van de Amerikaanse opsporingsdienst dat openbaar is geworden (pdf). Het document kwam door middel van de Amerikaanse tegenhanger van een Wob-verzoek in handen van Property of the People, een organisatie die zich inzet voor overheidstransparantie.

In het document, dat van 7 januari 2021 dateert, staat van negen chatapps vermeld welke data via gerechtelijke bevelen opvraagbaar is en welke procedures hiervoor zijn vereist. Het gaat om iMessage, Line, Signal, Telegram, Viber, WeChat, WhatsApp en Wickr. In het geval van Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat en Wickr zegt de FBI geen toegang te kunnen krijgen tot de inhoud van chatberichten.

In het geval van WhatsApp is dit alleen mogelijk wanneer het 'doelwit' een iPhone gebruikt en iCloudback-ups staan ingeschakeld. Dan is het mogelijk om via iCloud WhatsApp-gegevens te verkrijgen, waaronder de inhoud van berichten, aldus het FBI-document. Ook in het geval van iMessage is de inhoud van berichten via iCloud opvraagbaar.

Dit is mogelijk doordat Apple de encryptiesleutel voor iCloudback-ups bezit. "Je geeft iemand anders je sleutels", zegt Mallory Knodel van het Center for Democracy and Technology tegenover Rolling Stone. "Apple heeft een versleutelde iCloud, maar ze hebben nog steeds de sleutels, en zolang ze die hebben kan de FBI erom vragen."

Verder blijkt dat Signal weinig informatie aan de FBI kan verstrekken. Het gaat alleen om de datum en tijd van registratie en wanneer ervoor het laatst verbinding met de Signal-servers is gemaakt. Telegram verstrekt geen contactgegevens, maar kan in het geval van terreuronderzoeken ip-adressen en telefoonnummers met de autoriteiten delen.

WhatsApp blijkt ook op verzoek elke vijftien minuten metadata van gebruikers naar de FBI te kunnen sturen. Het gaat dan om de herkomst en bestemming van een bericht. "Elk verzoek van opsporingsdiensten wordt nauwkeurig gecontroleerd aan de hand van geldende wetgeving", aldus een woordvoerster van WhatsApp tegenover Rolling Stone. Ze laat verder weten dat het FBI-document aantoont dat opsporingsdiensten end-to-end encryptie niet hoeven te kraken om succesvol misdrijven te onderzoeken.