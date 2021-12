Versleutelde chatapp Signal vraagt gebruikers om maandelijkse donatie

Versleutelde chatapp Signal heeft aan de nieuwste versie van de software een feature toegevoegd waarmee gebruikers maandelijks kunnen doneren en hiervoor met een badge voor hun profiel worden beloond. Volgens Moxie Marlinspike, de oprichter van Signal, verdienen conventionele techbedrijven aan het ontwikkelen van producten voor de data van gebruikers.

Signal is een non-profitorganisatie die geen data van gebruikers verkoopt, geen adverteerders heeft en ook geen aandeelhouders die van de verkoop van data profiteren. Het is daardoor aan de gebruikers van Signal om de chatapp financieel te ondersteunen. "Dit is een ander model dan de meeste mensen op internet gewend zijn, dat in het algemeen wordt onderhouden door gebruikersdata waar de grootste aandeelhouders van profiteren", merkt Marlinspike op.

Volgens de Signal-oprichter is een aanpassing van dit model noodzakelijk voor een toekomst waarbij technologie uiteindelijk iedereen beter van dienst is. In de nieuwste Signal-versie is nu een feature toegevoegd waardoor gebruikers de chatapp maandelijks financieel kunnen ondersteunen. Als beloning krijgen gebruikers een badge die ze in hun profiel kunnen tonen.

Marlinspike benadrukt dat de privacy bij dit proces is gewaarborgd en de betaalinformatie niet aan het Signal-account is gekoppeld. De Signal-server weet alleen dat een gebruiker onderdeel is van een groep gebruikers die heeft betaald, maar weet niet welke betaling bij welke gebruiker hoort. Het abonnement stopt automatisch wanneer de gebruiker een maand geen gebruik van Signal heeft gemaakt of de app verwijdert.