Politie vindt opnieuw 3d-printers voor het printen van vuurwapenonderdelen

In een onderzoek naar de handel in vuurwapens heeft de politie opnieuw 3d-printers aangetroffen voor het printen van vuurwapenonderdelen. Tijdens het onderzoek werden bedrijven en woningen in Rotterdam, Den-Haag, Dordrecht, Papendrecht, Bergen op Zoom, Halsteren en Yerseke doorzocht.

De politie vond daarbij automatische vuurwapens, revolvers, geweren, meerdere 3d-printers waarmee vuurwapenonderdelen werden geprint, diverse onderdelen van vuurwapens, stroomstootwapens en munitie. Vorige maand trof de politie nog een complete werkplaats aan met 3d-printers voor het maken van vuurwapens. De politie stelde toen dat het de eerste keer was dat er een complete werkplaats werd aangetroffen met zoveel printers die voor het vervaardigen van vuurwapens werden gebruikt.