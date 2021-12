25.000 mensen sluiten zich aan bij massaclaim over datalek GGD

Ik hoop dat deze zaak geen kans van slagen heeft. Ten eerste dokken we met onze belastingcenten voor mensen die gewoon een extraatje wel zien zitten. Ten tweede moeten we vooral de kant van Amerika niet op met een verschrikkelijke claimcultuur. Ten derde is "Het wil daarom een schadevergoeding van 500 euro voor iedereen van wie gegevens in de GGD-systemen zaten en gestolen konden worden." natuurlijk volslagen kansloos en riekt naar platte geldhonger van de initiatiefnemers en mensen die zich aansluiten.



Er is geen enkele schade geleden, geen identiteitsfraude door in die database opgenomen te zijn, er hoeft geen monitoring ingesteld te worden vanwege buitgemaakte gegevens, maar wel 500 eurootjes aftikken graag! Doe effe normaal.

Mijn gegevens kunnen ook buitgemaakt worden door mensen bij de Belastingdienst, de gemeente, in het ziekenhuis waar ik soms kom, bij de RDW voor mijn kenteken etc. Werken ook allemaal met mensen die misschien niet goed zijn ingewerkt, en die ook niet altijd zuiver op de graat zijn. Dus 500 euro per organisatie dokken graag!