Mozilla lanceert Firefox 95 met nieuwe sandbox en Spectre-bescherming

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox gelanceerd die van een nieuwe sandbox is voorzien en nu voor alle gebruikers bescherming tegen Spectre-achtige aanvallen ingeschakeld heeft staan. Daarnaast zijn meerdere kwetsbaarheden in de browser verholpen.

De grootste aanpassing in de nieuwe Firefox-versie is de toevoeging van RLBox. Dit is een nieuwe sandboxtechnologie die Firefox moet beschermen tegen kwetsbaarheden in third-party libraries waar de browser gebruik van maakt, zoals audio- en videocodecs. De sandbox zorg ervoor dat het niet mogelijk is om via een kwetsbaarheid in een dergelijke library de volledige browser te compromitteren zoals voorheen wel zou kunnen.

Verder heeft Mozilla besloten om voor alle gebruikers Site Isolation in te schakelen. Dit is een beveiligingsfeature die gebruikers tegen sidechannel-aanvallen zoals Spectre moet beschermen. Site Isolation zorgt ervoor dat elke website in een apart besturingssysteemproces wordt geladen, wat het lastiger voor kwaadaardige sites maakt om data van andere websites te lezen. Zonder Site Isolation zou het bijvoorbeeld via kwetsbaarheden als Spectre en Meltdown mogelijk voor malafide sites zijn om toegang tot gegevens van andere sites te krijgen.

Daarnaast zijn er meerdere kwetsbaarheden in Firefox verholpen die spoofingaanvallen en cross-site scripting mogelijk maken. Geen van de opgeloste beveiligingslekken is als kritiek aangemerkt, hoewel meerdere kwetsbaarheden kunnen leiden tot crashes die volgens Mozilla met genoeg moeite tot het uitvoeren van willekeurige code kunnen leiden. Firefox 95 is te downloaden via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.