Belastingdienst niet in beroep tegen AVG-boete van 2,75 miljoen euro

De Belastingdienst gaat niet in beroep tegen de AVG-boete van 2,75 miljoen euro die de Autoriteit Persoonsgegevens gisteren oplegde en hoopt die dit jaar nog te kunnen voldoen, zo laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Volgens de privacytoezichthouder heeft de fiscus de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) jarenlang op ernstige wijze geschonden door het op onrechtmatige, discriminerende en onbehoorlijke wijze verwerken van de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag. In totaal werden er voor drie overtredingen van de privacywet bestuurlijke boetes opgelegd.

Voor twee overtredingen besloot de Autoriteit Persoonsgegevens die vervolgens te verhogen. "Hierbij laat de AP ook meewegen dat er naar haar oordeel sprake zou zijn geweest van opzettelijk dan wel nalatig handelen door een overheidsorgaan", stelt Van Huffelen. Daarnaast liet de toezichthouder meewegen dat er onvoldoende door de Belastingdienst is samengewerkt om de inbreuk te verhelpen en de nadelige gevolgen daarvan te beperken.

De Belastingdienst kon nog bezwaar tegen de boete maken, maar dat zal niet gebeuren. "De opgelegde boete ervaar ik als zeer pijnlijk. Ik zal mij niet verzetten tegen de boete. Het is mijn streven de boete nog dit jaar te voldoen", stelt de staatssecretaris, die tevens toevoegt dat de Toeslagen-afdeling van de fiscus er alles aan zal doen om overtreding van de privacywetgeving in de toekomst te voorkomen.