SP wil opheldering over voorkeursbehandeling voor Facebook door minister

De SP heeft demissionair minister Blok van Economische Zaken om opheldering gevraagd over een voorkeursbehandeling die voormalig minister Eric Wiebes aan Facebook zou hebben gegeven bij een aansluiting op het Nederlandse hoogspanningsnet. Het NRC meldde vorige week dat het Rijk onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet regelde. De Amerikaanse techreus wil een groot datacentrum in Zeewolde gaan bouwen.

Blok stelde gisteren tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer dat het Amerikaanse techbedrijf geen voorrang heeft gekregen. Aanleiding voor SP-Kamerlid Leijten om vragen aan de minister te stellen. "Waarom blijft u ontkennen dat het Rijk voorwaarden schept voor het kunnen vestigen van een energieslurpend datacenter, terwijl er zonder de toegang tot het net geen sprake van vestiging zou zijn?"

"Waarom wordt er gedaan alsof er niks onoorbaars is gebeurd terwijl uit de stukken die zijn opgevraagd middels een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijkt dat ambtenaren en de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken wel degelijk grote bezwaren hadden tegen de voorkeursbehandeling voor Facebook/Meta", vraagt Leijten verder.

Het SP-Kamerlid wil tevens van Blok weten waarom nieuwe scholen en bedrijven soms jarenlang moeten wachten op een aansluiting op het stroomnet, terwijl een Amerikaanse techreus de steun krijgt van een minister. "Hoe kan het dat afspraken met betrekking tot de voorkeursbehandeling van grote techbedrijven geheim blijven ondanks dat de Kamer erom vraagt en dat de waarheid pas boven tafel komt wanneer journalisten gaan graven?

Afsluitend moet de minister duidelijk maken of hij bereid is pas op de plaats te maken met de besluitvorming over het datacenter in Zeewolde totdat er een landelijke datacenterstrategie is vormgegeven en er meer duidelijkheid is over de wenselijkheid van de plaatsing van het datacenter. Blok heeft drie weken om op de in totaal negentien vragen te reageren.