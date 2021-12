Duizenden WordPress-sites over te nemen via lek in registratieplug-in

Duizenden WordPress-sites kunnen door een kwetsbaarheid in de registratieplug-in RegistrationMagic worden overgenomen, ook al is een beveiligingsupdate om het probleem te verhelpen beschikbaar. RegistrationMagic laat WordPress-sites webformulieren maken waarmee bezoekers zich op de website kunnen registreren. Tevens is het mogelijk om via de plug-in bulkmail te versturen. Meer dan 10.000 WordPress-sites maken gebruik van RegistrationMagic.

De plug-in laat gebruikers ook inloggen via derde partijen zoals Facebook. Dit was echter op een onveilige wijze geïmplementeerd waardoor aanvallers als elke willekeurige gebruiker kunnen inloggen, waaronder de beheerder. De enige vereiste is dat de aanvaller het e-mailadres of de gebruikersnaam van de beheerder kent en er een via de plug-in gemaakte inlogpagina beschikbaar is.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9,8 beoordeeld. Het beveiligingslek werd op 16 september door securitybedrijf Wordfence aan de ontwikkelaars gemeld. Die lieten op 25 september weten dat het probleem was verholpen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Op 1 november verscheen een gedeeltelijke oplossing, gevolgd door een volledige fix (versie 5.0.1.8) eind november. Van de tienduizend WordPress-sites draait echter veertig procent nog versie 4.6 of ouder en is daardoor kwetsbaar.