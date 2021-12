Hugo de Jonge en Grapperhaus winnaars Big Brother Awards

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en demissionair minister de Jonge van Volksgezondheid zijn de winnaars van de jaarlijkse Big Brother Awards gewonnen. Dat heeft organisator en digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vandaag bekendgemaakt.

Elk jaar reikt Bits of Freedom de Big Brother Awards uit aan de persoon of organisatie die de grofste inbreuk maakte op de privacy van Nederlanders. Minister de Jonge won de Publieksprijs, vanwege de slecht doordachte invoering van Coronatoegangsbewijzen. Naast De Jonge waren ook minister Grapperhaus, wegens de activiteiten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), en demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Financiën, wegens het toeslagenschandaal, voor de Publieksprijs genomineerd.

De Jonge kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van het publiek. "Het invoeren van coronatoegangsbewijzen is een inbreuk op onze grondrechten, waaronder het recht op privacy. Als je grondrechten wilt inperken, moet je goed kunnen onderbouwen waarom dat nodig is, én de inbreuk voorzien van waarborgen, zoals duidelijkheid over de voorwaarden en tijdelijkheid. Dat heeft de minister nog onvoldoende gedaan", zegt Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom.

Lifetime achievement award

Naast de Publieksprijs is er ook een Expertprijs, die dit jaar naar minister Grapperhaus ging. Wegens een hele rits aan misstappen die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft begaan besloten de experts om de minister een Lifetime achievement award uit te reiken. "Het komt niet vaak voor dat we een lifetime achievement award uitreiken, maar dit ministerie heeft het zo bont gemaakt dat wij en onze vakjury eigenlijk geen andere optie zagen", merkt Austin op.

Volgens Austin maakt Grapperhaus van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stiekem een nieuwe geheime dienst, overtreedt de politie onder zijn toezicht keer op keer de wet en lijkt de minister voor Rechtsbescherming compleet spoorloos te zijn.

Felipe Rodriguez Award

Naast de prijs voor grootste privacyschenders was er ook de Felipe Rodriguez Award, de jaarlijkse prijs voor personen die zich juist voor de privacy hebben ingezet. Mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Reventlow ontving de award. Volgens BoF laat zij als oprichter van Digital Freedom Fund zien hoe rechtsmiddelen ingezet kunnen worden voor een betere wereld. Ook heeft zij zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een meer inclusief digitaal burgerrechtenveld.

De Jonge neemt prijs niet in ontvangst

De prijzen zijn dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet tijdens het traditionele Big Brother Awards-gala uitgereikt. De expertprijs is persoonlijk aan minister Grapperhaus overhandigd, minister de Jonge heeft de Publieksprijs niet in ontvangst genomen.