Nederlandse beheerder CyberBunker veroordeeld tot bijna zes jaar cel

Een Nederlandse man die de eigenaar en beheerder was van CyberBunker, een datacenter en hostingprovider die diensten aan criminelen leverde en was gehuisvest in een voormalig NAVO-bunker in Traben-Trarbach, is in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden, zo meldt de Duitse Tagesschau.

Via de hostingprovider werden allerlei criminele activiteiten uitgevoerd, zoals ddos-aanvallen tegen routers van Deutsche Telekom en het hosten van illegale marktplaatsen, waaronder de Wall Street Market. Op de meer dan vierhonderd in beslag genomen servers werd één legitieme website aangetroffen, die van een sportclub. Aan de hand van informatie die politie op de servers vond zijn meer dan honderdvijftig personen aangehouden.

Volgens de rechter was er sprake van een criminele organisatie en wisten de verdachten van de illegale activiteiten van hun klanten. Naast de Nederlandse hoofdverdachte werden zes anderen veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee jaar en vier maanden tot vier jaar en drie maanden. Een achtste verdachte ontving een voorwaardelijk gevangenisstraf van een jaar.