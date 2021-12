Apple lanceert Android-app voor het detecteren van AirTags van stalkers

Apple heeft een Android-app gelanceerd waarmee gebruikers de AirTags van stalkers kunnen detecteren. AirTags geven aan iPhones en iPads in de buurt hun locatie door, die vervolgens via de Find My-app is te achterhalen. Hiervoor maken de apparaatjes zowel gebruik van bluetooth als het Find My-netwerk. Dit netwerk maakt gebruik van Apple-apparaten in de buurt om de locatie van de AirTag door te geven.

"AirTag is ontworpen om ongewenst volgen te ontmoedigen. Om te voorkomen dat u zonder het te weten wordt gevolgd, krijgt u een melding van de Zoek mijn-app als er wordt vastgesteld dat een onbekende AirTag een tijdje met u mee beweegt. Een AirTag die langere tijd niet in de buurt is van degene die hem geregistreerd heeft, laat een geluid horen wanneer hij wordt verplaatst", aldus Apple.

Voor eigenaren van een Androidtoestel was het niet mogelijk om naar AirTags te zoeken. Daar komt met de "Tracker Detect" app verandering in. Deze app zoekt naar trackers binnen bluetooth-afstand die compatibel met Apples Find My-netwerk zijn. Het gaat dan om AirTags en andere trackers om spullen te vinden. "Wanneer je denkt dat iemand een AirTag of andere item-tracker gebruikt om je locatie te volgen, kun je een scan uitvoeren om die proberen te vinden", stelt Apple. Wanneer er een tracker wordt gevonden die minstens tien minuten in de buurt van de gebruiker is, kan die het apparaatje een geluid laten afspelen om hem te vinden.