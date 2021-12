NCSC meldt actief misbruik van Log4j-kwetsbaarheid in Nederland

In Nederland is beperkt actief misbruik van de Log4j-kwetsbaarheid waargenomen, zo meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Om wat voor misbruik het precies gaat laat de overheidsinstantie niet weten. Security.NL heeft om meer details gevraagd. Wel roept het NCSC organisaties op om voorbereid te zijn op misbruik van het beveiligingslek.

"De aard van de Log4j-kwetsbaarheid maakt het voor het NCSC complex om zicht te hebben op misbruik van de kwetsbaarheid. In Nederland is beperkt actief misbruik waargenomen. Het NCSC acht het voorstelbaar dat misbruik kan leiden tot grote gevolgschade", aldus de overheidsinstantie. Die heeft vanwege de impact die het Log4j-lek kan hebben het handelingsperspectief voor organisaties aangepast.

Zo wordt aangeraden wanneer het niet mogelijk is om systemen te patchen of mitigerende maatregelen door te voeren te overwegen om het systeem uit te schakelen totdat een patch beschikbaar is. Aangezien de kwetsbaarheid is te gebruiken voor ransomware-aanvallen adviseert het NCSC om de juiste voorbereidingen te treffen, door capaciteit beschikbaar te houden en back-ups op orde te hebben.

Verder wordt aangeraden om detectiemaatregelen in te schakelen en zowel systemen die al zijn gepatcht als ook kwetsbare systemen op misbruik te controleren. "Wees u ervan bewust dat ook systemen zonder internetverbinding risico kunnen lopen. Aanvallen van binnenuit zijn ook mogelijk", waarschuwt het NCSC.