Onderzoek: 43 procent Nederlanders bezorgd over beveiliging coronagegevens

Meer dan veertig procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over de beveiliging van coronapersoonsgegevens die de overheid bewaart, zo stelt KPMG op basis van onderzoek onder meer dan duizend mensen dat door onderzoeksbureau Motivaction werd uitgevoerd. Volgens KPMG blijft het wantrouwen in de overheid en aanpalende uitvoeringsinstanties stijgen.

Zo vertrouwt slechts 35 procent de overheid zonder meer voor de omgang met persoonsgegevens. Het datalek bij de GGD, waar callcentermedewerkers toegang hadden tot de privégegevens van ruim 6,5 miljoen Nederlanders. Deze data werd via Telegram te koop aangeboden. 83 procent van de ondervraagde Nederlanders is bekend met het beveiligingsincident. Door het datalek zegt 22 procent zich minder snel te laten testen op corona.

Verder maakt 43 procent van de Nederlanders zich zorgen over de beveiliging van coronapersoonsgegevens die de overheid bewaart en maakt 36 procent zich zorgen dat ze nog meer privacygevoelige gegevens moeten afstaan om de qr-code van het coronabewijs te behouden. Tevens geeft 31 procent van de ondervraagde Nederlanders aan dat de keuze om wel of niet te vaccineren tegen corona niemand wat aangaat.

CoronaMelder-app

KPMG wilde met het onderzoek ook peilen of de landelijke discussie over de veiligheid van de CoronaMelder-app invloed heeft gehad op hoe belangrijk Nederlanders de bescherming van hun persoonsgegevens vinden. Kim van Assendelft van KPMG denkt dat de corona-app een bijdrage heeft geleverd aan een ethische discussie of de overheid mag registreren waar burgers zich op een bepaald moment bevinden.

"Dat is een fundamentele vraag die door de CoronaMelder-app actueel werd", zo laat ze weten. Eén op de vijf Nederlanders vindt in deze privacy belangrijker dan volksgezondheid, maar aan de andere kant vindt één op de vijf volksgezondheid weer belangrijker dan privacy. De helft van de Nederlanders wil echter geen keuze maken. Verder is 16 procent van de ondervraagden bereid om meer privacy in te leveren als de coronamaatregelen meteen worden opgeheven.