Europees Parlement stemt vandaag over het inperken van macht Big Tech

Het Europees Parlement stemt vandaag over de Digital Markets Act (DMA) die de macht van Big Tech moet inperken. De DMA werd een jaar geleden gepresenteerd door de Europese Commissie met als doel machtsmisbruik van grote techbedrijven tegen te gaan. Sindsdien hebben de onderhandelaars in het Europees Parlement zeventien verplichtingen en verboden uitonderhandeld die moeten gaan gelden voor de zogeheten poortwachters als Facebook, Google en Apple.

De regels zouden voor een eerlijker speelveld op de digitale markt moeten zorgen en kaders aan deze bedrijven stellen. Dat zou moeten gaan plaatsvinden door middel van strenger toezicht en vooraf ingrijpen. Tevens gaan er verplichtingen en verboden voor de platformen gelden, zoals een verbod op het bevoordelen van eigen diensten, de mogelijkheid om data van het ene platform naar een ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen. Verder komt er een meldingsplicht om fusies en overnames te kunnen beoordelen.

De DMA zal ook 'tracking en targetting’ op het internet aanpakken. "Deze tracking ads zorgen voor een massale schending van onze privacy. Bovendien gaat het ten koste van traditionele media en het midden- en kleinbedrijf. Van elke euro aan advertenties steken Facebook en Google ruim 50 cent in hun zak. Ik pleit voor een verbod op tracking-ads", zegt PvdA-Europarlementariër en onderhandelaar Paul Tang.

Het Europees Parlement werd het gisteren al eens over verschillende onderdelen van de DMA, waaronder interoperabiliteit en de aanpak van agressieve overnames. "Interoperabiliteit is een sleutelwoord om de macht van techconglomeraten te breken. We breken hiermee systemen open waardoor we voortaan van Signal naar WhatsApp kunnen communiceren. Daarnaast maken agressieve overnames het mogelijk om innovatie en concurrentie tegen te houden. De DMA gaat meer informatie eisen over alle overnames om zo concurrentie beter te borgen", laat Tang weten. Hij stelt dat Europa vandaag wordt geacht geschiedenis te schrijven. De uitslag zou vanavond om 19.00 uur bekend moeten zijn.