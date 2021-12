AT: apparatuur uit niet-Europese webshops kan wifi-storingen veroorzaken

Apparatuur uit niet-Europese webshops voldoet niet altijd aan Europese eisen en kan bijvoorbeeld voor wifi-storingen in omgevingen zorgen, zo stelt het Agentschap Telecom op basis van eigen onderzoek. Eerder toonde de Consumentenbond al aan dat apparatuur uit dergelijke webshops vaak niet aan de Europese eisen voldoet.

Het Agentschap Telecom besloot dertien apparaten te testen op brandveiligheid, storingsgevoeligheid en frequentiegebruik. Geen enkel apparaat bleek te voldoen aan alle Europese eisen. In twaalf gevallen bleek het aansluitsnoer niet te voldoen aan de eisen, wat storing op andere apparaten op het lichtnet kan veroorzaken.

Het onderzoek liet verder zien dat een wifi-camera storing op wifi veroorzaakt die zo ernstig is dat omwonenden bij gebruik van de camera geen verbinding met hun eigen wifi-netwerk kunnen maken. Bij alle apparaten ontbrak daarnaast de EU-Conformiteitsverklaring, hadden negen apparaten geen of geen correcte CE-markering, en ontbraken handleidingen of waren slechts in het Chinees beschikbaar.

De toezichthouder adviseert mensen die via internet elektronica willen aanschaffen dit te doen bij een Europese (web)winkel, en bij voorkeur afkomstig van een Europese fabrikant. Europese webshops zijn namelijk gebonden aan Europese eisen. Volgend jaar zal het Agentschap Telecom meer apparatuur onderzoeken, om zo mensen bewust te maken van de risico’s van het aanschaffen van apparatuur van niet-Europese webshops.