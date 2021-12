D66 wil opheldering over online gebiedsverbod voor verdachte opruiing

D66 heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over het online gebiedsverbod dat de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma recentelijk oplegde aan een 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij op sociale media opriep tot rellen in Utrecht.

De jongen mag geen online uitlatingen meer doen die zouden kunnen leiden tot wanordelijkheden in de stad, zoals oproepen om de openbare orde te verstoren. Als hij dit toch doet moet hij een dwangsom van 2500 euro betalen. Het is de eerste keer dat burgemeester Dijksma een dergelijk online gebiedsverbod oplegt. Aanleiding voor D66-Kamerleden Van Ginneken en Sneller om Grapperhaus om opheldering te vragen.

"Hoe oordeelt u over het opleggen van de Utrechtse burgemeester van dit online gebiedsverbod aan de jongen uit Zeist?", vragen ze aan de minister, die tevens duidelijk moet maken of er in andere steden eerder online gebiedsverboden zijn opgelegd. Van Ginneken en Sneller willen ook dat Grapperhaus duidelijk maakt hoe er precies toezicht op het online gebiedsverbod wordt gehouden en hoe zich dat verhoudt tot de privacy van de verdachte.

"Hoe kijkt u naar de houdbaarheid van het online gebiedsverbod in het licht van het censuurverbod van artikel 7 Grondwet? Zorgt deze maatregel ervoor dat de jongen al vooraf wordt beperkt in zijn vrije meningsuiting, hetgeen in strijd is met dit artikel?", vragen de D66-Kamerleden verder. Afsluitend is de minister gevraagd of hij duidelijk wil maken in hoeverre het opleggen van een online gebiedsverbod binnen de bevoegdheden van de burgemeester valt. Grapperhaus heeft drie weken om met een reactie te komen.