VS looft 5.000 dollar uit voor kwetsbaarheden in systemen Homeland Security

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederland wil voorkomen dat export van goederen en technologie bijdraagt aan de ontwikkeling of verspreiding van massa-vernietigingswapens, regionale instabiliteit of mensenrechtenschendingen. Jij bent als senior beleidsmedewerker bij de afdeling Exportcontrole en Strategische goederen in Den Haag medeverantwoordelijk voor de beleidsvorming en uitvoering van de Nederlandse exportcontrole.