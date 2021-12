Kamervragen over onveilige surveillancesoftware die studenten moesten installeren

GroenLinks heeft demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs Kamervragen gesteld over onveilige surveillancesoftware die Nederlandse studenten van hun hogeschool of universiteit moesten installeren en waardoor het maandenlang mogelijk was om hen via de webcam te bespioneren en op hun online accounts in te breken. GroenLinks-Kamerleden Westerveld en Bouchallikh willen dat de software alleen nog in uitzonderlijke gevallen door onderwijsinstellingen wordt gebruikt.

Vanwege de coronamaatregelen besloten Nederlandse hogescholen en universiteiten om onder andere van surveillancesoftware zoals Proctorio gebruik te maken. Proctorio monitort tijdens online examens en tentamens continu de webcam, microfoon, webverkeer, beeldscherm, muis en keyboard. Deze week werd bekend dat in de surveillancesoftware een kwetsbaarheid zat waardoor aanvallers toegang tot de webcam en online accounts van studenten konden krijgen. Een muisklik op een verkeerde link volstond hiervoor.

GroenLinks wil nu opheldering van de minister. "Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat vele tienduizenden Nederlandse studenten maandenlang gemakkelijk te hacken zijn geweest, omdat hun opleiding hen verplichtte onveilige antispieksoftware te installeren?", vragen Westerveld en Bouchallikh. Ze willen ook dat de minister instellingen erop gaat wijzen dat software zoals Proctorio alleen in uitzonderlijke gevallen moet worden gebruikt.

Verder vragen de GroenLinks-Kamerleden om een overzicht van onderwijsinstellingen die met Protoctorio werken of hebben gewerkt en of studenten die van hun hogeschool of universiteit de surveillancesoftware moesten installeren over het beveiligingslek zijn ingelicht. Van Engelshoven moet tevens duidelijk maken welke maatregelen onderwijsinstellingen, die het gebruik van Proctorio verplichten, na ontdekking van de kwetsbaarheid hebben genomen.

Westerveld en Bouchallikh willen ook een overzicht van andere surveillancesoftware die op dit moment binnen het Nederlandse onderwijs wordt gebruikt en hoe er wordt gecontroleerd of die wel veilig is. Verder willen ze weten aan welke privacy-eisen hogeronderwijsinstellingen moeten voldoen voor het gebruiken van surveillancesoftware.

De minister moet ook laten weten hoe ze de privacy van studenten en onderwijsmedewerkers in de toekomst gaat garanderen nu steeds meer toepassingen in het onderwijs digitaal zijn en worden geleverd door commerciële partijen. Tevens moet ze een overzicht geven van de privacyrisico’s die studenten en medewerkers nu lopen. Afsluitend vragen de GroenLinks-Kamerleden of Van Engelshoven van plan is om aanvullende protocollen op te stellen voor het gebruik van surveillancesoftware. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.