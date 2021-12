VS verzoekt vitale infrastructuur om netwerken onmiddellijk te beveiligen

De Amerikaanse autoriteiten hebben de vitale infrastructuur in het land opgeroepen om onmiddellijk maatregelen te treffen om hun netwerken tegen mogelijke cyberaanvallen te beschermen. De waarschuwing wordt gegeven in aanloop naar de feestdagen en vanwege continue cyberdreigingen. Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security hebben onder andere statelijke actoren aangetoond dat ze netwerken kunnen compromitteren en deze toegang voor aanvallen tegen de vitale infrastructuur kunnen gebruiken.

Het CISA roept organisaties dan ook om meteen vijf stappen te nemen om de eigen beveiliging te versterken. Zo moet de organisatorische waakzaamheid worden versterkt, bijvoorbeeld door voor voldoende securitypersoneel en monitoring te zorgen. Verder moet de organisatie in staat zijn om snel op een incident te reageren. Zo moeten cyber incident response procedures worden gemaakt, bijgewerkt of herzien en is een staat van "verhoogde alertheid" nodig.

Tevens moet netwerkpersoneel cybersecurity best practices implementeren, zoals het gebruik van multifactorauthenticatie, het gebruik van sterke wachtwoorden, het installeren van beveiligingsupdates en het beveiligen van accounts en inloggegevens. Organisaties moeten verder op de hoogte blijven van dreigingen en aanvallen en ervoor zorgen dat ze in het geval van een incident eenvoudig informatie met het CISA of de FBI kunnen delen.