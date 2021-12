Miljoenenschade door WhatsAppfraude en telefoonspoofing in 2021

Net als vorig jaar wisten criminelen ook dit jaar miljoenen euro's van Nederlanders te stelen door middel van WhatsAppfraude en telefoonspoofing. Dat blijkt uit cijfers die de Fraudehelpdesk met Security.NL deelde. In de eerste elf maanden van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk meer dan achtduizend meldingen van mensen over WhatsAppfraude. Een daling ten opzichte van 2020, toen het er nog bijna twaalfduizend meldingen waren.

Meer dan zeshonderd mensen maakten ook daadwerkelijk geld over naar een door de oplichter gegeven rekening. Het gaat om een bedrag van in totaal 2,1 miljoen euro, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van 3500 euro per slachtoffer. In de meeste gevallen wordt WhatsAppfraude niet door banken vergoed. Het aantal slachtoffers en schade is echter wel gedaald. In 2020 telde de Fraudehelpdesk bijna dertienhonderd slachtoffers met een totale schade van 3,8 miljoen euro. Het gemiddelde schadebedrag bedroeg toen zo'n 2900 euro.

Bij telefoonspoofing, ook wel bankhelpdeskfraude genoemd, was ook een daling zichtbaar. Bij deze vorm van fraude worden slachtoffers verleid om geld naar een "kluisrekening" over te maken. Ook komt het voor dat slachtoffers software installeren waarmee een zogenaamde bankmedewerker de computer overneemt en met gegevens van het slachtoffer geld naar andere rekeningen weet over te maken.

Ruim dertienhonderd mensen maakten meldingen van een poging tot bankhelpdeskfraude, waarvan er 166 geld naar de oplichters overmaakten. De schade bedroeg bijna 1,6 miljoen euro. Vorig jaar ging het nog om 769 meldingen over telefoonspoofing en waren er 230 daadwerkelijke slachtoffers. De schade bedroeg in 2020 nog zo'n 3,9 miljoen euro.

De werkelijke schade en het aantal slachtoffers van zowel WhatsAppfraude als telefoonspoofing liggen waarschijnlijk hoger, aangezien het hier alleen gaat om meldingen die de Fraudehelpdesk ontving. Aangiftes bij de politie zijn niet in de cijfers meegenomen.