Journalist die datalek via html-broncode ontdekte waarschijnlijk vervolgd

Een Amerikaanse journalist die door het bekijken van html-broncode een datalek in een overheidssite ontdekte zal waarschijnlijk worden vervolgd, zo denkt gouverneur Mike Parson van de Amerikaanse staat Missouri. Door het datalek waren social-securitynummers en andere gevoelige informatie van meer dan honderdduizend leraren voor iedereen op internet toegankelijk.

Via de website van het ministerie van Onderwijs van Missouri is het mogelijk om op leraren te zoeken en hun diploma's en referenties te bekijken. De social-securitynummers en andere gegevens van meer dan honderdduizend leraren waren niet op de betreffende pagina's direct zichtbaar, maar wel via de html-broncode te achterhalen. Een verslaggever van de St. Louis Post-Dispatch, tevens webontwikkelaar, ontdekte en meldde de kwetsbaarheid aan het ministerie, waarna de zoektool werd uitgeschakeld en de code aangepast.

Vervolgens publiceerde de journalist, die in totaal drie social-securitynummers had bekeken, het verhaal over het datalek. Parson was zeer ontstemd over de werkwijze van de journalist en publicatie en dreigde met juridische stappen. Afgelopen woensdag werd Parson gevraagd wat hij zou doen als de openbaar aanklager de journalist niet zou vervolgen. "Ik denk niet dat dat het geval zal zijn", aldus de gouverneur. Daarbij stelde hij dat het niet is toegestaan om zonder toestemming data aan te passen, te vernietigen of te stelen.

"Wanneer iemand het slot van je voordeur opent, voor welke reden dan ook, ook al is het geen goed slot, of is het een goedkoop slot of welk probleem je dan ook hebt, hebben ze niet het recht om je huis te betreden en je bezit mee te nemen", merkte Parson op. De gouverneur liet eerder nog weten dat het datalek de staat mogelijk 50 miljoen dollar zou kosten. Oorspronkelijk was de staat van plan om de journalist voor zijn melding te bedanken, maar daar werd in de uiteindelijke verklaring van afgezien, zo meldt de St. Louis Post-Dispatch.