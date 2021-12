Japanse politie verliest diskettes met persoonlijke informatie burgers

De politie van Tokyo is twee diskettes kwijtgeraakt met daarop de persoonlijke informatie van tientallen mensen. Het ging om 38 mensen die zich hadden aangemeld voor sociale woningen in een district van de stad. De persoonlijke informatie werd vervolgens door het district gedeeld met de politie om te zien of de aanvragers geen banden met criminele groepen hebben.

Volgens de politie is er voor zover bekend geen misbruik van de gelekte informatie gemaakt. Geen van de personen in kwestie had banden met misdaadsyndicaten. In 2012 sloten het district en de politie een overeenkomst om personen die sociale woningen aanvragen te screenen. De diskettes werden in december 2019 en februari 2021 naar de politie verstuurd. Bij de politie werden ze in een afsluitbare opslagruimte opgeslagen. >

Het verlies van de diskettes kwam aan het licht nadat een districtsmedewerker hiernaar vroeg. De politie wilde ze terugsturen, maar kon de mediadragers nergens vinden. Er wordt nu aangenomen dat ze per ongeluk zijn weggegooid, zo meldt de Japanse krant The Mainichi. In oktober meldde de Nikkei dat de Japanse overheid bezig is om het gebruik van diskettes uit te faseren. De mediadragers zijn nog altijd zeer geliefd omdat ze "bijna nooit stuk gaan", aldus een districtsmedewerker.