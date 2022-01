Kamp: procedures en regels hinderen verdediging tegen cyberaanvallen

Het doorlopen van alle regels en procedures hindert de verdediging tegen cyberaanvallen, zo stelt demissionair minister Kamp van Defensie. Hij wil dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 wordt aangepast. "Wij investeren al veel in de verdediging daartegen, maar eigenlijk zijn wij met de handen op de rug gebonden. Landen als Rusland en China kunnen doen wat ze willen, maar wij hebben ethische principes en regels", zegt hij in een interview met NRC.

In het interview waarschuwt Kamp voor de cyberdreigingen en dat vanuit Rusland, China en andere landen informatie wordt gestolen bij bedrijven, overheden en universiteiten in het Westen. Naast cyberaanvallen ziet de minister ook aanvallen met onjuiste of suggestieve informatie.

"We moeten een adequate verdediging hebben tegen cyberaanvallen, maar dat lukt niet als je alle procedures en regels moet doorlopen", aldus Kamp. Volgens hem is het nodig om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) aan te passen om Nederland adequater te beschermen tegen landen met een "agressieve cyberpolitiek". De Wiv werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid.

"Een ander ding zijn dikke netwerkkabels die in Nederland aan land komen. De Wiv uit 2017 was bedoeld om ook interceptie op die kabels mogelijk te maken. Dat is sindsdien nog niet gebeurd, omdat de toezichthouder een aanvraag van de MIVD of AIVD steeds afwijst", merkt Kamp op. Het kan nog wel even duren voordat de Wiv wordt aangepast. De minister heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om de Wiv tijdelijk aan te passen. Wat het wetsvoorstel inhoudt wil Kamp nog niet zeggen. Vorige maand liet hij al weten dat de inlichtingenwet de AIVD en MIVD hindert bij operaties in het cyberdomein.