Ransomwaregroep steelt personeelsgegevens vanaf 1998 bij hotelketen VS

Bij een ransomware-aanval op de Amerikaanse hotelketen McMenamins zijn personeelsgegevens gestolen die teruggaan tot 1 januari 1998. Het gaat om namen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, ras, etnische afkomst, geslacht, invaliditeit, medische opmerkingen, prestaties en disciplinaire opmerkingen, social security-nummers en zorgverzekerings-, salaris- en pensioengegevens.

Het is ook mogelijk dat de aanvallers rekeninggegevens in handen hebben gekregen, maar er zijn op dit moment geen duidelijke aanwijzingen dat dit het geval is, zo stelt McMenamins in een persbericht. Door de ransomware-aanval, die vorige maand plaatsvond, had de hotelketen tijdelijk geen toegang tot e-mail en reserveringssystemen. Ook de creditcardscanners waren door de aanval offline gegaan. McMenamins exploiteert 56 hotels, bioscopen, bars en restaurants in de regio van Portland.

De hotelketen waarschuwt personeel om alert te zijn en verdachte activiteiten direct bij hun bank of zorgverlener te melden. McMenamins telt 2700 medewerkers en had in 2017 nog een omzet van 170 miljoen dollar. Bij de aanval zijn geen klantgegevens buitgemaakt. Inmiddels loopt er een onderzoek waarbij de FBI en een extern securitybedrijf betrokken zijn. Zo wordt naar de oorzaak gekeken en welke maatregelen moeten worden doorgevoerd om herhaling te voorkomen.