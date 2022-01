Facebook en Google krijgen 210 miljoen euro boete wegens cookies

The CNIL is materially competent to verify and sanction operations related to cookies deposited by [the company/companies] on the terminals of Internet users located in France. The cooperation mechanism provided for by the GDPR (the "one-stop shop" procedure) is not intended to apply in these procedures insofar as operations related to the use of cookies fall within the scope of the "ePrivacy" directive, transposed in Article 82 of the French Data Protection Act.



The restricted committee considered that the CNIL is also territorially competent pursuant to Article 3 of the French Data Protection Act because the use of cookies is carried out within the "framework of the activities" of [Facebook/Google] on French territory.

Interessant in beide besluiten is deze (op kleine spellingsvariaties en benoeming van de bedrijven na dezelfde) tekst:De genoemde "one-stop shop"-procedure van de AVG bepaalt dat een bedrijf de privacywaakhond in het land van hun Europese hoofdvestiging als aanspreekpunt heeft, en dat die privacywaakhond ook degene is die het onderzoek leidt als de klachten uit andere EU-landen komen. Ierland lijkt, inclusief hun privacywaakhond, meer op het behartigen van de belangen van de Amerikaanse bedrijven die ze binnen hebben weten te halen gericht te zijn dan op het handhaven van de AVG, en dat bemoeilijkt de aanpak van Google, Facebook, Microsoft, Apple etc. aanzienlijk in de EU. Hier beroept Frankrijk zich dus op andere wetgeving waarvoor die "one-stop shop" niet geldt.