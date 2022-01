Universitair hoofddocent hekelt privacyrisico's Nationaal Media Onderzoek

Aan het Nationaal Media Onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos kleven allerlei beveiligings- en privacyrisico's waardoor er een uitgebreid beeld van deelnemers kan worden verkregen dat met allerlei partijen wordt gedeeld, zo waarschuwt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen en privacyonderzoeker, op zijn persoonlijke blog Xot.nl.

Het Nationaal Media Onderzoek brengt het mediagebruik van Nederlanders in kaart voor televisie kijken, radio luisteren, internetgebruik en het lezen van dagbladen en tijdschriften, zowel online als offline. Het is een initiatief van Stichting KijkOnderzoek (SKO), Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX).

Ook zijn alle grote Nederlandse media-exploitanten betrokken. Denk daarbij aan televisiezenders zoals NPO en RTL, de uitgevers van de Telegraaf, de Volkskrant en alle andere landelijke en regionale dagbladen, maar ook uitgevers en radiozenders.

Om aan het onderzoek deel te nemen moeten deelnemers de MediaCell-app en een vpn installeren, alsmede tracking door de app toestaan. Tevens moeten deelnemers de app toegang tot hun microfoon geven. Via deze toegang kan de app luisteren naar digitaal gecodeerde televisie- en/of radio-uitzendingen. Zo wordt er bijgehouden waar deelnemers naar kijken of luisteren.

De app meet ook welke websites deelnemers bezoeken en de apps die ze gebruiken. Hiervoor wordt de vpn-verbinding gebruikt, die ervoor zorgt dat al het verkeer van de smartphone via de servers van Ipsos/Kantar loopt. Zo kunnen de onderzoeksbureaus de internetactiviteiten van deelnemers bijhouden. Daarnaast willen de onderzoekers ook de zoekopdrachten van deelnemers kunnen inzien.

Hiervoor is het nodig een extra rootcertificaat op de smartphone te installeren, wat in de handleiding wordt uitgelegd (pdf). "In essentie creëert dit een groot beveiligingsprobleem op je smartphone: wat Ipsos betreft is al je internetverkeer niet langer versleuteld. Ipsos kan dus meekijken met alles wat je op het internet doet. Bijvoorbeeld de zoektermen die je intypt", waarschuwt Hoepman.

Hij merkt op dat Ipsos via het Nationaal Media Onderzoek veel gegevens van deelnemers verzamelt. "Eigenlijk verzamelen ze eigenlijk bijna alles wat redelijkerwijs via een smartphone te verzamelen is. Ik zeg wel eens dat een smartphone een Stasi agent in je broekzak is. Ipsos benut die potentie om zoveel mogelijk informatie over jou te verzamelen", aldus de universitair hoofddocent.

Deze gegevens worden met allerlei partijen gedeeld, zoals adviesbureaus, adverteerders en media-exploitanten. Volgens Hoepman gaat het Nationaal Media Onderzoek van Ipsos veel verder dan het traditionele kijk- en luisteronderzoek en wordt er data uit diverse bronnen verzameld. "Je verkoopt bijna letterlijk een inkijkje in je ziel aan de duivel. En die deelt je ziel met een groot aantal andere partijen. En wat krijg je als je meedoet? Een cadeaubon", besluit Hoepman zijn analyse, die opmerkt dat hij zelf niet aan het onderzoek zou meedoen.