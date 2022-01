Belgisch Openbaar Ministerie meldt toename van slachtoffers RAT-fraude

De afgelopen maanden is er een toename van het aantal Belgen dat slachtoffer is geworden van RAT-fraude en aangifte doet, zo meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Bij RAT-fraude worden slachtoffers gebeld door oplichters die zich bijvoorbeeld voordoen als Microsoft- of bankmedewerker en toegang tot de computer proberen te krijgen. Hiervoor vragen ze het slachtoffer om een remote administration tool (RAT) te installeren, zoals TeamViewer.

Via de software kan erop afstand toegang tot de computer worden verkregen en proberen de oplichters geld van de bankrekening over te boeken naar andere rekeningen. "Indien je slachtoffer bent geworden van RAT-fraude doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie!", aldus een oproep van de Belgische politie. Tevens wordt slachtoffers gevraagd om zoveel informatie mogelijk over de oplichter te verzamelen en dit met de politie te delen.