Signal-oprichter Moxie Marlinspike stopt als directeur van Signal Messenger, de organisatie achter de gelijknamige chatapp. Dat heeft Marlinspike in een blogposting aangekondigd. Naast het bedenken van Signal is Marlinspike ook de medeoprichter van de Signal Technology Foundation en de eerste directeur van Signal Messenger.

Sinds hij tien jaar geleden met de chatapp begon is het team naar dertig mensen gegroeid. Schreef hij vroeger nog alle Androidcode zelf, tegenwoordig programmeert hij nog nauwelijks. Volgens Marlinspike was het altijd zijn doel om Signal zo te laten groeien dat het niet meer van hem afhankelijk is. Een punt dat nu is bereikt en een belangrijke stap is om het succes van Signal te vergroten, aldus de oprichter.

De afgelopen maanden heeft Marlinspike met verschillende kandidaten gesproken, maar door middel van de blogposting hoopt hij meer potentiële kandidaten te vinden. Marlinspike blijft wel bij Signal betrokken en zal in de raad van bestuur aanblijven. Afsluitend stelt de Signal-oprichter dat er spannende ontwikkelingen aankomen en hij optimistisch is over de volgende tien jaar van de chatapp.