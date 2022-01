Europol: beslissing privacytoezichthouder hindert onderzoeken

Ik ben nauwelijks verbaasd over deze reflexreactie. Maxim Februari heeft er een aardige column over geschreven: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/11/haastige-spoed-is-zelden-goed-voor-de-rechtsstaat-a4077397



Mijn reactie is dat het inderdaad meer werk is om met processen te werken dan zonder. Het is nu eenmaal menselijk om een broertje dood te hebben aan papierwerk. De indruk wordt mijns inziens al snel gewekt dat het niet zozeer is dat het onmogelijk is met procedures te werken, maar dat het zittend personeel het niet kan...



Het alternatief is nagenoeg zonder uitzondering een variatie zoals die door Eisenhower in het Militair-Industrieel complex is beschreven: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/10/meer-schiphol-meer-gas-burgers-in-de-kou-a4077373. De belangen van betrokken ambtenaren zijn meer bevoegheden, minder toezicht, minder regels, minder waarborgen. Dat hier onvermijdelijk ongelukken gebeuren (en een ongeluk waarbij de staat friendly fire op de burger afvuurt loopt zelden minder dan levenslang af voor die burger) wordt netjes afgewenteld: Not our problem zegt de veroorzaker. Van een misdadiger kan ik me dat tenminste nog voorstellen, die is nu eenmaal slecht en pretendeert niet anders. Wil de overheid dat stigma echter ook...?



Wat me het meeste opvalt in de artikelen tot nu toe is de zinsnede: "Europol categoriseerde deze data niet, waardoor er geen onderscheid werd gemaakt tussen mensen die wel betrokken waren bij criminele activiteiten en mensen die dat niet waren." https://www.nu.nl/tech/6177558/europol-moet-gegevens-niet-verdachte-personen-na-zes-maanden-verwijderen.html Die film hebben we toch net gezien met de Belastingdienst? De ene onderafdeling gebruikte de lijst als To-Do lijst om onbeantwoorde vragen op te parkeren, de andere onderafdeling maakte geen onderscheid en trok van iedereen op dezelfde lijst de toeslagen, kredietregistraties en weet ik wat zonder meer in...



Wat als nu morgen een of andere overheid besluit van iedereen op de lijst de toegang tot het betalingsverkeer preventief in te trekken? Het "geen onderscheid tussen mensen die wel betrokken waren bij criminele activiteiten en mensen die dat niet waren" wordt dan heel belangrijk.



Dat men begint over: "mogelijk negatieve gevolgen voor de veiligheid van Europese burgers" neem ik voorlopig aan als axioma, hoewel de tegenvraag altijd is of landen zonder veel bescherming voor de burgers zoals China en Rusland nu wel zo veel veiliger tegen criminaliteit zijn, wat toch een noodzakelijke voorwaarde zou zijn om zo'n verband te kunnen leggen. Hoe dan ook, het is één van de overwegingen. Veiligheid bestaat uit heel veel facetten. Europol zelf kan ook een bedreiging van de veiligheid vormen, al was het maar per ongeluk. We mogen van een organisatie als Europol ook op grond van professionaliteit verwachten dat zij zichzelf als mogelijk risico onderkennen en ook open zijn over dat punt. Dat verwachten wij van instellingen om het predicaat "professioneel" te kunnen behouden. Alle facetten van veiligheid moeten benoemd en netjes tegen elkaar afgewogen worden, en het moet in laatste instantie de burger zijn die daar een goed en volledig geïnformeerde beslissing over kan nemen en ook neemt. Zo hoort dat in een democratie.



Dit zijn allemaal vragen die ook nadrukkelijk en zeer langdurig invloed moeten hebben op het stemgedrag. Want uiteindelijk is de invloed misschien ook via die weg heel klein, maar het is de enige invloed die we hebben.