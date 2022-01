Noorse hotelketen stapt na ransomware-aanval over op Chrome OS

De Noorse hotelketen Nordic Choice die vorige maand werd getroffen door een ransomware-aanval is overgestapt op Chrome OS om sneller te kunnen herstellen, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Bij de aanval werden systemen voor reserveringen, in- en uitchecken en betalingen getroffen. Ook gingen de systemen voor het maken van keycards offline. De aanval was het werk van de Conti-groep, aldus Nordic Choice in een persbericht.

Vanwege de aanval moest de hotelketen naar eigen zeggen de gehele computervloot vernieuwen. In plaats van nieuwe hardware aan te schaffen werd besloten om op bestaande pc's Chrome OS te installeren. In minder dan 24 uur draaide het eerste hotel op Googles besturingssysteem. Twee dagen later waren tweeduizend computers in de 212 hotels van Nordic Choice omgezet naar Chrome OS.

De hotelketen had al een pilot lopen waarbij werd gekeken om de bestaande computers naar Chrome OS om te zetten. "We wilden een groot deel van onze computervloot upgraden, door ze om te zetten zouden we zowel kosten als de uitstoot van broeikasgassen kunnen beperken, alsmede het beveiligingsniveau van het bedrijf vergroten", zegt Kari Anna Fiskvik, vice-president technologie van Nordic Choice.

Vanwege de cyberaanval werd besloten om het project groen licht te geven en over te gaan. Volgens Fiskvik kon de hotelketen dankzij deze beslissing veel sneller herstellen dan normaal het geval zou zijn geweest. "Als elke computer gescand had moeten worden en opgeschoond met antivirussoftware, het herinstalleren van het originele besturingssysteem en met alle dataverbindingen naar de hotels uitgeschakeld om verdere infecties te voorkomen, had het herstel weken geduurd in plaats van dagen."

Verder claimt Nordic Choice dat het door de overstap naar Chrome OS zes miljoen euro bespaart en de computers en zestig procent langere levensduur krijgen. Afsluitend stelt de hotelketen dat het ook minder kwetsbaar is voor toekomstige aanvallen. "Aangezien het besturingssysteem tot nu toe voor dergelijke aanvallen immuun is gebleken."