Taakstraf voor Brit die met gestolen wachtwoorden op accounts inlogde

Een 22-jarige Britse programmeur die met gestolen inloggegevens op allerlei accounts van anderen inlogde en daar naar naaktfoto's zocht is veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. Daarnaast moet hij elk van zijn slachtoffers 500 pond betalen, zo heeft een Britse rechtbank geoordeeld. De man was klant van WeLeakInfo, een website die klanten tegen betaling toegang tot gestolen inloggegevens uit datalekken bood.

Met deze gegevens logde hij in op e-mailaccounts en socialmedia-accounts, zoals Snapchat, Instagram en Facebook. In de accounts zocht hij naar naaktvideo's en foto's van zijn slachtoffers. Begin 2020 werd WeLeakInfo tijdens een gezamenlijke operatie van de Britse, Duitse en Nederlandse politie uit de lucht gehaald. Aan de hand van de daarbij verzamelde gegevens werd ontdekt dat de Britse programmeur ook een klant was.

Eind 2020 vond er een huiszoeking bij de Brit plaats en werden een computer en externe harde schijven in beslag genomen. Daarop vonden agenten duizenden naaktfoto's en -video's van vrouwen. De Brit bekende uiteindelijk dat hij op zo'n vijftig accounts had ingebroken. Een deel van zijn slachtoffers kende hij van school. Volgens de advocaat van de man was zijn cliënt geobsedeerd door het inbreken en het "detectivewerk" en kon hij hier niet mee stoppen.