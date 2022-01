ING hoeft klant die geld naar oplichter overmaakte niet te vergoeden

ING hoeft een klant die via Marktplaats werd opgelicht en uiteindelijk zelfs tweeduizend euro naar een oplichter overmaakte niet te vergoeden. Dat stelt het financiële klachteninstituut Kifid. De klant bood op Marktplaats een paar fietstassen aan voor een bedrag van 32 euro. De oplichter ging akkoord met dit bedrag, maar vroeg het slachtoffer om door middel van een betaalverzoek één eurocent te betalen.

Dit zou nodig zijn om de betaalrekening van de klant te controleren, aangezien de zogenaamde koper claimde dat hij weleens was opgelicht via Marktplaats. De betaallink wees echter naar een phishingsite, waar de ING-klant haar gegevens invoerde. Met deze gegevens kon de oplichter 3020 euro van de spaarrekening van de klant naar haar betaalrekening overmaken. Vervolgens stelde de oplichter dat hij teveel had overgemaakt en vroeg de klant om 2000 euro naar een Duits rekeningnummer over te maken, wat vervolgens ook gebeurde.

De klant eiste dat ING het bedrag terugbetaalde. Ze stelde dat als de bank haar bank- en spaaromgeving beter had beveiligd, de oplichter niet zonder sms-bevestiging over haar bank- en spaargegevens had kunnen beschikken, en de oplichter geen bedrag van haar spaarrekening had kunnen overnemen. Verder stelde de bank dat de phishingsite van https gebruikmaakte en het hier om een "nieuwe vorm van fraude" gaat. Deze vorm van fraude vindt echter al jaren plaats.

In het Burgerlijk Wetboek staat dat banken het bedrag van een niet-toegestane transactie moeten terugbetalen aan de klant, tenzij de klant frauduleus heeft gehandeld of met opzet of grove nalatigheid een van haar verplichtingen niet is nagekomen. De verplichting geldt echter alleen voor betaalrekeningen, niet voor spaarrekeningen. Daarnaast is het geld in dit geval niet zonder instemming van de klant afgeschreven van de betaalrekening.

Verder staat vast dat de klant haar gegevens op een phishingsite invulde. Wat betreft het niet ontvangen van een sms-code voor de handelingen van de oplichter stelt ING dat bij overboekingen vanaf de betaalrekening meer waarborgen gelden en wel dergelijke codes verstrekt worden. "Ook uit het feit dat de consument geen sms ontvangen heeft, volgt volgens de commissie daarom geen tekortkoming van de bank", aldus het Kifid, dat de vordering van de klant afwijst (pdf).