Duitse overheid vindt geen censuurfunctie in smartphones Xiaomi

De Duitse overheid heeft geen censuurfunctie in smartphones van fabrikant Xiaomi aangetroffen en heeft naar eigen zeggen geen aanleiding om verdere maatregelen met betrekking tot de telefoons te nemen. Vorig jaar waarschuwde het National Cyber Security Center van Litouwen voor censuursoftware in de telefoons van Xiaomi en stelde verschillende beveiligingsproblemen vast.

De onderzochte telefoons waren voorzien van een contentfilter. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden. Ook bleek dat de Mi Browser die op Xiaomi-telefoons staat 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van het toestel.

Naar aanleiding van het Litouwse onderzoek besloot het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, een eigen onderzoek in te stellen. Eerder hadden verschillende Duitse politici al om een dergelijk onderzoek geroepen.

Het onderzoek, dat een aantal maanden in beslag nam, heeft niet geleid tot de ontdekking van bijzonderheden die verder onderzoek of maatregelen vereisen, zo laat een woordvoerder tegenover persbureau Reuters weten. Afgelopen november werd bekend dat de Nederlandse overheid vooralsnog niet van plan was om burgers te adviseren geen Xiaomi-telefoons te kopen zoals de Litouwse overheid deed.